Quando Chiellini bullizzò Jordi Alba agli Europei

Leggi su ultimouomo

(Di martedì 12 dicembre 2023) Si chiamava Giorgio, il cantautore dal naso singolare di cui quest’anno ricorrono i vent’anni della scomparsa, che riuscì nel piccolo miracolo di mettere in musica una sensazione sfuggente e impercettibile come la piccola euforia da risveglio dei sensi, «da solo, lungo l’autostrada, alle prime luci del mattino”,sei grato al mondo senza sapere esattamente perché. È come un’illogica allegria, “di cui non so il motivo, non so che cosa sia». Si chiama Giorgio, il capitano della Nazionale dal naso singolare che la notte del 6 luglio 2021, sul sacro prato di Wembley, traspone il concetto di illogica allegria nel momento di massima tensione emotiva della serata, all’approssimarsi di una lotteria dei rigori che vale la finale degli. Un teatrino che dura quaranta secondi scarsi e all’apparenza non ha molto senso, tanto che lo stesso ...