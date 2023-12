Quando arriva la tredicesima Date | bonus e tasse | tutto quello da sapere

Samsung lancia nuova generazione scope elettriche Jet

...ricarica una delle due batterie in dotazione e funge da elegante supporto per il dispositivo... si distingue anche per la lunga durata della batteria, che nel top di gammafino a 160 ...

Tredicesima 2023, quando arriva Le date dei pagamenti, quanto vale e chi ci guadagna Corriere della Sera

Quando arriva la tredicesima 2023: date diverse per settore. La differenza tra pubblico e privato QUOTIDIANO NAZIONALE

Holger Rune veloce verso un sogno: cosa c'è dietro l'immagine di 'villain'

'Voglio essere una leggenda, ricordato come un grande giocatore, una grande persona, un grande atleta'. Non si nasconde Holger Rune, protagonista ...

Attenzione a Mercurio retrogrado di dicembre 2023: perché potrebbe guastarci le feste (e come impedirglielo)

Dal 13 dicembre (fino al 1° gennaio 2024), Mercurio sarà retrogrado per la terza volta, quest'anno. Giusto in tempo per rovinarci le festività. Il consiglio dell'astrologa: no ai primi appuntamenti ...