Putin ora non si può sconfiggere Biden cambia strategia in Ucraina

(Di martedì 12 dicembre 2023) La visita di Zelensky a Washington è anche l'occasione per fare un tagliando dopo 21 mesi di guerra. La controffensivaè fallita, e per il 2024 conviene tornare a una tattica difensiva. Un cambio necessario per fermare Mosca ma soprattutto per farsi dare altri soldi per Kiev dai repubblicani