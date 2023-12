Progetto Vesuvio | Caramiello | “I cittadini non vogliono essere deportati al Nord”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 12 dicembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNel pomeriggio di ieri 11 dicembre si è svolta nella splendida villa Campolieto del Miglio d’Oro ad Ercolano, l’iniziativa organizzata dall’Intergruppo parlamentare Sviluppo Sud, aree Fragili ed isole minori. “Abbiamo organizzato il quarto evento dell’Intergruppo parlamentare di cui sono il presidente, proprio perché presenteremo a breve, una proposta delega al Governo in quanto, nel caso in cui, malauguratamente ci fosse un’eruzione del, ad oggi 600miladell’area vesuviana sarebbero costretti ad’ per la maggior parte al– ha dichiarato il deputato Alessandro, presidente dell’Intergruppo parlamentare –. Oggi l’obiettivo è andare a ripopolare le aree interne della Regione Campania, dal beneventano ...