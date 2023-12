Principali novità dell’aggiornamento iOS 17 2 ora in download

Leggi su optimagazine

(Di martedì 12 dicembre 2023) L’aggiornamento iOs 17.2 è stato rilasciato nella serata di ieri 11 novembre. Come previsto, il secondo major update dopo la presentazione di iOS 17 lo scorso giugno è arrivato ad inizio dicembre. Leincluse nella nuova fatica software di Apple non sono poche: lesono di seguito elencate. Prima di dettagliare ledi iOS 17.2, bisogna sottolineare che è stato reso disponibile anche iPadOS 17.2 per i tablet Apple. Entrambi gli aggiornamento possono essere scaricati su iPhone e iPad supportati attraverso il consueto percorso Impostazioni > Generali > Aggiornamento software. L’azienda di Cupertino ha anche distribuito contestualmente l’aggiornamento iOS 16.7.3 per i melafonini più datati. Ladi iOS 17.2 più attesa è quella dell’app Journal. Si tratta di una sorta di diario ...