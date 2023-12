Prima della Scala | fesserie cavalcate dal Pd | Mieli fa impazzire la scrittrice

Leggi su iltempo

(Di martedì 12 dicembre 2023) Paolosale in cattedra e spegne le polemiche. Ospite di Quarta Repubblica su Rete 4, il giornalista scrive la parola ‘fine' alle discussioni sul loggionistache ha provato ad agitare ladel Don Carlo. In sua difesa era scesa in campo laChiara Sfregola, che interpellata da Nicola Porro, aveva detto: “Dichiararsi antifascista dovrebbe essere una prerogativa anchedestra e non solosinistra. Sulla stessa lunghezza d'onda, l'ex sindaco di Napoli Luigi De Magistris: "Dobbiamo ricordare che la nostra Costituzione è antifascista". A zittire tutti ci ha pensato Paoloche, come dicevamo, ha spento le polemiche arrivate da sinistra contro Ignazio La Russa, il governo e il pericolo fascista: "Sono ...