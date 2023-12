Prestiti in caduta Preoccupano rate mutuo e mancati pagamenti

Leggi su quifinanza

(Di martedì 12 dicembre 2023) La politica di tassi elevati della BCE sta avendo impatti devastanti sull’economia reale e mietendo vittime fra le imprese e le famiglie, che in molti casi non riescono più neanche a ripagare ledel. L’ultimo rapporto Bankitalia suiè la cartina tornasole delle difficoltà in essere emolto le associazioni delle imprese e dei consumatori, che auspicano un veloce cambio di passo da parte dell’Eurotower.ancora inSecondo l’ultimo rapporto Bankitalia, ial settore privato sono crollati del 3,2% ad ottobre dopo il -3,6 registrato il mese precedente. In particolare, ialle famiglie si sono ridotti dell’1,1% (-0,9 il mese precedente) mentre quelli alle società non finanziarie si sono ...