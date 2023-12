Prato | inaugurato il murales No exit strategy di Gnob

(Di martedì 12 dicembre 2023) L'opera è stata realizzata in via Donizetti a San Paolo su una cabina Enel in collaborazione con E - Distribuzione, Officina Giovani e il Circolo Arci di San Paolo

L'opera è stata realizzata in via Donizetti a San Paolo su una cabina Enel in collaborazione con E - Distribuzione, Officina Giovani e il Circolo Arci di San Paolo

In via Muzzi inaugurato il Museo Diffuso con cinque installazioni ispirate alla città Le opere sono state realizzate dagli artisti di Cedar Tree, i ragazzi del Fondazione Santa Rita e dall'artigiano Paolo Bottari. Serviranno anche a coprire le paratie .. Virgilio

Il Collettivo Zaum, le proteste anti-sistema e la distruzione della panchina rossa anti-violenza sulle donne alla Sapienza

Dall’occupazione universitaria alle proteste in piazza, dalla cultura alternativa alla distruzione del simbolo di lotta contro la violenza sulle donne ...