“Poteva morire” | Vincenzo cade dalle scale mobili ma l’ambulanza arriva dopo 3 ore

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 12 dicembre 2023) Brutta avventura quella vissuta nella mattinata di ieri da un turista milanese in vacanza a Roma. L’uomo, che di nome faSciannameo, intorno alle 11 è caduto da una scala mobile alla stazione Termini, infortunandosi a una gamba. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polfer. Ma i soccorsi sanitari sono giunti con evidente ritardo, visto che il turista è stato trasportato al policlinico Umberto I solo intorno alle 13.50: quasi tre orela rovinosa caduta.Leggi anche: Bari vecchia: turista picchiato per gioco da un gruppo di ragazzini Cosa è successo aSciannameo Secondo quanto riferiscono fonti sanitarie, sui codici di più bassa gravità ad oggi i tempi di attesa per le ambulanze si sarebbero dilatati mostruosamente. Questa situazione di emergenza sarebbe legata al fatto che la rete ospedaliera, ...