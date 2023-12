Polonia | torna Tusk | l' europeista | una buona notizia soprattutto per l' Ucraina

Leggi su panorama

(Di martedì 12 dicembre 2023) Il premier polacco incaricato Mateusz Morawiecki non ha ottenuto la fiducia in Parlamento per formare un nuovo esecutivo. Cosi’ con 266 voti a favore die solo 190 contro, su 460 seggi in totale, l’assemblea parlamentare ha respinto il premier uscente, aprendo così la strada alla nascita del nuovo esecutivo. Secondo la costituzione polacca in caso di bocciatura del premier indicato dal presidente sono i deputati a decidere chi è il successore. Visto l’esito del voto, la camera bassa, guidata da una maggioranza pro Ue, ha conferito al suo leader, Donald, l'incarico di guidare un nuovo esecutivo. La svolta chiude una fase durata otto anni di governo del Partito nazionalista Diritto e Giustizia (PiS). «Sistemeremo tutto insieme» ha dettoparlando al parlamento polacco dopo aver vinto il voto per diventare primo ministro. ...