News su Polonia, Donald Tusk nuovo premier con 248 sì e 201 no, virata verso la sinistra pro Ue e armi Ucraina dopo 8 anni di destra conservatrice

Tusk diventa premier e promette di liberare la Polonia dal 'malvagio' PiS

Il parlamento polacco ha elettoTusk come primo ministro, lunedì, dopo che Mateusz Morawiecki, il candidato del partito ... riferendosi agli otto anni di governo del PiS in, terminati con ...

Perché il governo Tusk in Polonia non avrà vita tranquilla

Ormai non può esserci più alcun colpo di scena: questa è la settimana del ritorno di Donald Tusk. Dopo il voto di sfiducia ... sarà un processo molto doloroso e assai costoso per la Polonia”, ha ...

Dopo che il premier incaricato Mateusz Morawiecki non ha ottenuto la fiducia in Parlamento per formare un nuovo governo, la Camera bassa del Parlamento polacco, guidata da una maggioranza pro-Ue, ha e ...