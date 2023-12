Polonia | Donald Tusk è il nuovo premier | “Possiamo proteggere il confine polacco ed essere umani allo stesso tempo”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 12 dicembre 2023)è ilprimo ministro della. La sua nomina è stata approvata dal parlamento con 248 voti a favore e 201 i contrari.ha assicurato che un’Unione europea potente contribuirà a rendere la“più forte”, nel suo discorso di politica generale poche ore prima di un voto di fiducia parlamentare., ex presidente del consiglio europeo, è stato eletto con 248 voti a favore e 201 contrari. Poche ore prima i deputati avevano respinto la conferma deluscente Mateusz Morawiecki, del partito Diritto e giustizia (Pis). Subito dopo il votoha ringraziato i cittadini polacchi per la fiducia accordata nelle elezioni legislative del 15 ottobre. “È un grande giorno per tutti quelli che hanno ...