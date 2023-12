Polonia | deputato dell’ultradestra spegne le candele del menorah ebraico con un estintore | il video in diretta tv

(Di martedì 12 dicembre 2023) Undell’estrema destra polacco ha usato unperre ledi un, il candelabro a sette braccia, che erano state accese in Parlamento in occasione della festa di Hanukkah. In unripreso dalla Tvn24 si vede Grzegorz Braun, membro del partito “Confederazione”, prendere undalla parete perre leche erano state prima accese da rappresentanti della comunità ebraica polacca invitati dal presidente del Parlamento. Nelsi può sentire ildell’estrema destra che definisce le“un atto di satanismo“. Il presidente del Parlamento, Szymon Holownia, ha sospeso Braun dai lavori parlamentari e ha annunciato una ...

