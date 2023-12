Pogba | processo davanti a Tribunale nazionale antidoping il 18 gennaio

(Di martedì 12 dicembre 2023) (Adnkronos) – Si terrà il 18alle 14.30 l’udienzaaldi Paul. Il centrocampista della Juventus è risultato positivo ad un controlloeffettuato dopo il match con l’Udinese dello scorso 20 agosto. La notizia, a quanto apprende l’Adnkronos, è stata comunicata alle parti. La Procuraha chiesto una squalifica di quattro anni per il centrocampista. Le controanalisi, che avevano confermato l’esito del controllo, sono state eseguite il 5 ottobre al laboratorio romano dell’Acqua Acetosa sul campione B fornito dal giocatore.è stato sospeso dal 12 settembre. Il transalpino, prima dello stop, è stato impiegato per una manciata di minuti nella seconda giornata di ...

