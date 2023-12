Pioli Col Newcastle il primo vero bivio della stagione

(Di martedì 12 dicembre 2023) Il tecnico del Milan: "Sappiamo che ambiente troveremo, per noi è una finale"(INGHILTERRA) - "Per noi è una finale, è il, nel senso che rimanere in Europa è un nostro obiettivo. Abbiamo una possibilità, che è quella di vincere senza guardare tanto gli altri

Champions, il Milan sfida il tabù inglesi per sperare nella qualificazione: in quota col Newcastle serve l'impresa

Secondo i betting analyst, però, agli uomini di Stefanoservirà un'impresa: il '2', infatti, si gioca rispettivamente a 3,88 e 3,90, contro il segno '1' che vale tra 1,83 e 1,88 volte la posta; ...

Milan, Pioli suona la carica: "Col Newcastle una finale, è il primo bivio stagionale" - Sportmediaset Sport Mediaset

Milan al bivio in Champions, per Pioli è dentro o fuori: «Con il Newcastle vale come una finale» ilmattino.it

Milan, Stefano Pioli senza mezze misure: “E’ come una finale”

Il Milan si appresta ad affrontate il primo crocevia della stagione. I rossoneri e Stefano Pioli sono obbligati a vincere contro il Newcastle nell'ultima giornata della fase a gironi di Champions Leag ...

Newcastle-Milan, Pioli: "E' una finale, restare in Europa è un obiettivo"

Milan, Pioli sul Newcastle "Il Newcastle è uno degli avversari che cambia di più per atteggiamento, intensità, energia e qualità delle prestazioni tra la gare in casa e quelle in trasferta. In casa ...