Pioli a Milan TV | «Per noi è una finale | abbiamo una sola possibilità»

Leggi su dailymilan

(Di martedì 12 dicembre 2023) L’allenatore rossonero Stefanoai microfoni diTV ha parlato della sfida contro il Newcastle: «È unaper noi, è il primo vero bivio della stagione, nel senso che rimanere in Europa è un nostro obiettivo.una, che è quella di vincere senza guardare tanto gli altri. Siamo concentrati su quello, quindi sicuramente le motivazioni, l’attenzione, la concentrazione e la determinazione della squadra saranno al massimo». Sul Newcastle di Eddie Howe ha aggiunto: «È tra gli avversari che cambiano di più per atteggiamento, per intensità, per energia, per qualità di prestazione tra le prestazioni casalinghe rispetto a quelle esterne. In casa hanno persomente una volta in Champions League contro il Borussia e una volta in tutta la ...