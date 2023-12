Pierluigi Diaco e Vira Carbone litigano a BellaMa' | puntata cancellata!

Leggi su tvpertutti

(Di martedì 12 dicembre 2023) Ennesima lite train tv. Il 7 dicembre scorso la conduttrice di Buongiorno Benessere era stata invitata dal conduttore come ospite nel suo programma, ma qualcosa è andato storto e ladi' è stata cancellata. Durante la registrazione si sarebbe consumata una lite piuttosto accesa tra la giornalista ee quest'ultimo avrebbe deciso di registrare di nuovo lasoltanto con Luana Ravegnini, conduttrice di Check Up su Rai1, per parlare di 'Tv della salute'. Come racconta Dagospia, dopo lanon ha firmato la liberatoria per la messa in onda in seguito ad una pesante discussione. Dietro le tensioni ci sarebbero state alcune strane ...