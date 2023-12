Picco al ribasso per il prezzo dell’iPhone 15 su Amazon oggi 12 dicembre

Leggi su optimagazine

(Di martedì 12 dicembre 2023) Se state cercando unpiù conveniente per acquistare l’iPhone 15, quest’suc’è l’offerta giusta che fa per voi. Infatti ritroviamo uno sconto interessante sul modello azzurro da 128GB di memoria interna, riuscendo a risparmiare qualche euro in più rispetto solo a qualche settimana fa. Può essere il momento giusto per fare il regalo di Natale che si è sempre desiderato, anche perchéassicura la spedizione prima delle festività. Sempre più il15 su12: la nuova offerta in Italia Mai così basso ildel device, stando anche al nostro ultimo report a tema. Chiaramente è opportuno affrettare i tempi, c’è infatti poi il rischio che si vada troppo ...