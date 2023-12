Piazza Fontana | Sala “Milano non rinuncerà mai a cercare la verità”

Leggi su iltempo

(Di martedì 12 dicembre 2023)(ITALPRESS) – “Anche se stiamo vivendo in un'atmosfera da feste natalizie, peril 12 dicembre è una data segnata col circoletto rosso nel cuore e nella testa dei nostri concittadini. Questo giorno segna infatti una della più tragiche ricorrenze nella storia die di tutta l'Italia. Il 12 dicembre del 1969 scoppiò la bomba che pose fine all'apparente tranquillità del Secondo Dopoguerra. Quel giorno di 54 anni fae l'Italia persero l'innocenza, col primo grande atto di terrorismo compiuto dalla nascita della Repubblica”. Così il sindaco Giuseppe, nel suo discorso per il 54esimo anniversario della Strage di, a.“La bomba dimise in evidenza un tema ancora ...