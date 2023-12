Perché non invitano Conte ad Atreju La sparata del grillino Patuanelli

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 12 dicembre 2023) Stefano, capogruppo del Movimento 5 Stelle al Senato, è intervenuto sul tema del Mes, che sta spaccando la maggioranza. “C'è una grandissima confusione. Mi sembra evidente che la credibilità del governo sul piano internazionale sia molto, molto debole e bassa”, ha spiegato il senatore pentastellato, aggiungendo: “Credo che il patto di stabilità sarà una iattura per il nostro Paese proprio per l'incapacità del governo di contare sui tavoli internazionali”.si è poi soffermato sulla mancata partecipazione di Giuseppee di altri esponenti pentastellati alla kermesse di Fratelli d'Italia. “Ho la sensazione che non invitino la vera forza trainante dell'opposizione in questo momento”, ha commentato l'ex ministro dell'Agricoltura.