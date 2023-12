“Perché mi fai questo” Grande Fratello | è finito tutto tra Beatrice e Grecia | Luzzi ko

Leggi su tuttivip

(Di martedì 12 dicembre 2023) Come al solito la 26esima non è stata una puntata semplice, tutt’altro, per. Anzi, questa è stata forse la peggiore in quanto le cattiverie gratuite su di lei aumentano di pari passo alla nostalgia per i suoi figli e la stanchezza. Persino una delle sue più fedeli amiche al2023 l’ha nominata. Un colpo di scena che in pochi si sarebbero mai aspettati in questa edizione. Il loro sodalizio è stato una forza per settimane, mesi, una salvezza per entrambe. Dopo l’arrivo di Sara Ricci e delle sue uscite fuori luogo, e la fine della tregua con Massimiliano Varrese,è stanca del2023.contro ...