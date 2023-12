Perché Lorella Cuccarini non vuole essere chiamata “la più amata dagli italiani”

Leggi su cultweb

(Di martedì 12 dicembre 2023)ha parlato della sua partecipazione in veste di conduttrice al Festival di Sanremo 2024 e ha chiarito i motivi per cui nondefinita “la più”. Si tratta di un appellativo che risale a quando era testimonial delle cucine Scavolini, verso la fine degli anni ’80, appellativo al quale non ha mai creduto e le dà fastidio. Come riportato dal Corriere della Sera,ha dichiarato: “Io ‘la più’? No, non ci ho mai creduto. E continuo a non crederci, anzi è un’espressione che mi fa venire l’orticaria. Mi sento molto, lo vivo tutti i giorni nel contatto con le persone, in teatro con ...