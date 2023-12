Perché la Russia è un problema anche per Israele

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 12 dicembre 2023) Sono due le telefonate che il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha recentemente avuto con due degli uomini più potenti del mondo: Il presidente Usa Joe Biden e quello russo Vladimir Vladimirovi? Putin. E per dirla tutta nessuna delle due è stata facile. Durante la prima, il Premier israeliano ha comunicato al Presidente Usa che fermo restando gli sviluppi che potrebbero esserci al confine con il libano, l’intensità delle operazioni militari a sud della Striscia di Gaza, dove si trova il grosso di Hamas, andranno avanti a ritmo sostenuto per almeno un altro mese, forse di più. Questose la Casa Bianca vuole cheagisca in maniera da colpire il meno possibile la popolazione civile palestinese, l’esercito israeliano ha bisogno di tempo. Questo è ovvioagli occhi dei non esperti: non si può agire in maniera ...