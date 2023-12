Perché camminava sempre dietro di me | un brutto vizietto | il vip smascherato da Ornella Vanoni

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 12 dicembre 2023) Irrefrenabile. A Che tempo che fa, sul Canale Nove, Fabio Fazio manda in onda una vecchia clip d'archivio in onore della diva milanese, autentica star della canzone d'autore italiana da 60 anni a questa parte. Siamo nel 1986, e l'autrice di Tristezza e L'appartamento è sbarcata negli Stati Uniti, con telecamera al seguito, per una serie di collaborazioni artistiche di altissimo livello. Prende il taxi e si fa portare agli studios di George Benson, straordinario chitarrista e cantante a cavallo tra jazz e r'n'b. Scorrono le immagini dei duetti e della bella vita a bordo piscina, con l'artista americano che guarda sornione la collega italiana. "Benson è una star, adesso dice che è sovrappeso ma assomiglia un po' a Clark Gable e se la tira un po', è un belloccio e sa che piace", sottolineava ai tempi. ...