Per il Superbonus si tratta sul posticipo di 10 giorni dei termini per lo stato di avanzamento lavori di fine anno

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 12 dicembre 2023) Non tanto una proroga, quanto undi diecidella scadenza. Sarebbe questo l’ultimo topolino partorito dalla montagna in tema di. Mentre il ministero dell’Economia a proposito dello stallo sulla manovra “esclude (e smentisce) qualsiasi ipotesi di proroga delcircolata in queste ore e pubblicata da alcuni organi di stampa”, il senatore di Fratelli d’Italia Guido Liris fa sapere che l’emendamento sul 110% “non sarà indi proroga, che è onerosa, ma indi Sal straordinario al 31 dicembre“. La proposta di modifica dai relatori, è la spiegazione, “fissa al 2024 la possibilità di consegnare la documentazione 10dopo la scadenza del Sal straordinario, quindi al 10 gennaio 2024. Entro quei dieci...