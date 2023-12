(Di martedì 12 dicembre 2023) Il tecnico dei rossoblù ha parlato dopo l’ennesima vittoria centrata nei minuti di recupero: pareggio di Lapadula, poi la rovesciata di Pavoletti. “Dai miei calciatori pretendo sempre la prestazione” Ilci è riuscito di nuovo. Impresa nei minuti finali, segnando due gol nel recupero. Prima il pareggio di Lapadula, stop di petto e destro (deviato) sotto la traversa. Poi il sorpasso firmato da Pavoletti, una spettacolare rovesciata dell’uomo della promozione, centrata sempre al fotofinish grazie a una rete del centravanti rossoblù (nella finale playoff contro il Bari). Claudioha parlato dopo la vittoria in extremis delcontro il Sassuolo (Ansa Foto) – Notizie.com“Ho allenato diversi campioni, Pavoletti è uno di questi”, commenta Claudioa fine partita, quasi abituato ormai a emozioni ...

News su Pazzo Cagliari, Ranieri: “Abbiamo dei limiti, ma non molliamo mai!”

