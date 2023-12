Pavoletti spinge il Cagliari verso la salvezza, per i bookie la Salernitana sempre più vicina alla retrocessione

Commenta per primo Ancora, sempre in pieno recupero. La rovesciata del centravanti del Cagliari contro il Sassuolo permette ai sardi di centrare la terza vittoria stagionale, la seconda in rimonta oltre il ...

Cagliari, un gol pazzesco in pieno recupero di Pavoletti cambia volto alla gara col Sassuolo e non solo…

Contro il Sassuolo gara subito in salita per il vantaggio ospite poi in pieno recupero, come contro il Frosinone due gol che valgono la vittoria ...