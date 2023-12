(Di martedì 12 dicembre 2023) Un’aggressione violenta improvvisata senza alcun motivo scatenante, sferrata su un autobus da un 38enneai danni di una passeggera 66enne, assalita ae a cui l’uomo ha intimato di scendere alla fermata successiva. Tutto senza senso, e in nome di una brutalità sfogata in mezzo alla gente e contro una donna terrorizzata e disorientata. le cronache di una “ordinaria” giornata di follia stavolta ci portano in Sardegna: esattamente nell’hinterland di. Ma i fatti, come denunciato sempre più spesso ahinoi, con un rapido copia e incola potrebbero traslarsi ovunque, in una qualunque delle città del Bel Paese…, aggredisce donna sul bus senza motivo: denunciatoMa veniamo ai fatti. Fatti che rimandano a una vicenda che nella sua (purtroppo) ...

News su Paura a Cagliari, aggressore seriale in azione sul bus: calci e pugni alle donne a bordo. Fermato un nigeriano

Mazzarri: "Il Napoli tira male in porta, non si può entrare in porta sempre con l'uno - due"

...Walter Mazzarri gestures during the Italian Serie A football match between Inter Milan and... Mazzarri ti preoccupa l'aspetto psicologico "Lano, però c'è un momento in cui ti gira ...

Paura a Cagliari, aggressore seriale in azione sul bus: calci e pugni alle donne a bordo. Fermato un nigeriano Secolo d'Italia

Allarme bomba, paura su un traghetto diretto a Cagliari Cagliaripad.it

Cagliari, verso il Napoli: Makoumbou sconta la squalifica e torna a disposizione

Il Cagliari sorride non solo per la vittoria sul Sassuolo: torna a disposizione Antoine Makoumbou in vista del Napoli Il Cagliari torna alla vittoria in Serie A. La squadra isolana vince per 2-1 contr ...

Cagliari, non c’è tempo da perdere: oggi nuovo allenamento in vista del Napoli

Il Cagliari non ha tempo da perdere: si torna in campo contro il Napoli e gli isolani si allenano al Crai Sport Center Una vittoria da pazzi. Il Cagliari torna alla vittoria e lo fa di fronte al ...