Patto di stabilità | Meloni | Posizione dell' Italia è credibile e seria grazie al lavoro del Governo

(Di martedì 12 dicembre 2023) (Agenzia Vista) Roma, 12 dicembre 2023 " Voglio dire che, a dispetto di alcune semplificazioni che ho letto, e che spesso alimentano una contraptra i cosiddetti Paesi virtuosi e quelli diciamo così, spreconi, oggi lanegozialeparte da una base di credibilità e da una serietà che sono riconosciute alla nostra nazionealdi questo, in particolarealdel ministro'Economia Giancarlo Giorgetti", le parole di Giorgiaalla Camera per le dichiarazioni in vista del prossimo Consiglio Ue. / WebTv Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev