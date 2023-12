Patti Smith | tutto annullato Che paura | cosa è successo alla grande cantautrice

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 12 dicembre 2023) La notaamericanaha subito un improvviso malore a Bologna, portando all’annullamento del suo concerto previsto per questa sera al Teatro Duse. La, celebre per la sua influente carriera musicale, si trova attualmente all’Ospedale Maggiore di Bologna, dove è stata ricoverata in osservazione. Il concerto diera uno degli eventi più attesi del suo tour in Italia. L’annuncio del suo malore e la conseguente cancellazione del concerto hanno lasciato i fan e gli organizzatori in uno stato di preoccupazione e delusione. “Siamo tutti rammaricati per il disagio provocato da questa notizia”, hanno comunicato dal Teatro Duse, esprimendo anche i loro migliori auguri di una prontissima guarigione all’artista. Al momento del malore, ...