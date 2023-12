Patriarcato? Stro***ta anche se lo dice Cecchettin | Cruciani toglie il freno

Leggi su iltempo

(Di martedì 12 dicembre 2023) Ospite a Che tempo che fa, Gino, il padre di Giulia, la ragazza uccisa a coltellate dall'ex fidanzato, ha battuto di nuovo la pista del. Dopo aver annunciato nei giorni scorsi la volontà di intraprendere un nuovo percorso "civico", l'uomo nel salotto di Fabio Fazio ha detto: "significa che c'è un concetto di possesso. La donna vista come propietà. Utilizziamo ancora al giorno d'oggi espressioni come 'La mia donna' che sembrano innocue però non è così". Queste parole hanno aperto il dibattito a Quarta Repubblica, il programma di politica e di attualità condotto da Nicola Porro. Protagonista di "Un tavolo per due" Giuseppe. "Questa è la volontà di distruggere la lingua italiana, di pensare che queste espressioni, che spesso sono innocenti, non sono espressioni ...