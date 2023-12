Pasti a domicilio e pacchi alimentari | rinnovate le convenzioni per l’aiuto ai bisognosi

Leggi su ecodibergamo

(Di martedì 12 dicembre 2023) SERVIZI SOCIALI. Il Comune di Bergamo rinnova lecon Aiuto per l’Autonomia e Banco di Solidarietà: confermati il servizio «Ol Disnà» per la consegna diad anziani e fragili e quello per la distribuzione deialle famiglie in difficoltà.