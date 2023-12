Parlamento Ue | materie prime | strategia per garantirne l' approvvigionamento Etichette più chiare per miele e marmellata

(Di martedì 12 dicembre 2023) La legislazione deve ora essere formalmente approvata dal Consiglio prima della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale Ue ed entrare in vigore. L'emiciclo ha inoltre adottato la sua posizione ...

(Strasburgo) Il Parlamento Ue, riunito in plenaria a Strasburgo, ha dato oggi il via libera definitivo alle misure per aumentare l'approvvigionamento di materie prime strategiche dell'Unione europea. La legge sulle ...

Bruxelles, 12 dic. (askanews) – La plenaria del Parlamento europeo ha approvato definitivamente, oggi a Strasburgo, con 549 voti favorevoli, 43 contrari e 24 astensioni, l’accordo raggiunto a metà nov ...

(Strasburgo) Il Parlamento Ue, riunito in plenaria a Strasburgo, ha dato oggi il via libera definitivo alle misure per aumentare l'approvvigionamento di materie prime strategiche dell'Unione europea.