Parigi 2024 | Olga Kharlan | “Decisione vergognosa consentire ai russi di gareggiare”

Leggi su sportface

(Di martedì 12 dicembre 2023) La schermitrice ucraina, protagonista di un caso diplomatico ai Mondiali per non aver stretto la mano in pedana all’avversaria russa Smirnova, si schiera contro partecipazione degli atletialle Olimpiadi del. Il Comitato Olimpico Internazionale ha deciso venerdì scorso diagli atletie bielo, senza squadre, dicome “neutrali”. “Oltre 370 atleti ucraini sono stati uccisi. Nove città ucraine sono state completamente distrutte dagli invasori. Ihanno colpito scuole, asili nido, teatri, e case popolari. Sapendo ciò, il Cio ha deciso diagli atleti...