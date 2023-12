(Di martedì 12 dicembre 2023)per il campionato di A1 dimaschile che adesso va in archivio, almeno per un paio di mesi lasciando spazio alla pausa invernale e alle nazionali. Al ritorno, nel mese di, ecco la novità con iled ilretrocessione, gironi all’italiana ai quali parteciperanno le migliori sette e le peggiori sette dellafino ad ora. Nellaodierna poche sorprese: successi per Pro Recco, Savona e AN Brescia, le prime della classe, mentre il Posillipo, vincendo di misura sul Camogli, si tiene aperto la chance di volare nelin attesa del recupero con il De Akker del 16 dicembre. 13maMartedì 12 ...

Pallanuoto, dopo l'impresa di Kotor l'Ortigia torna in vasca contro il Quinto

Domani, alle ore 13.30, infatti, la squadra di Piccardo affronterà l'Iren Genova Quinto, nel match valido per lae ultima giornata della prima fase del campionato di Serie A1. Per i ...

Pallanuoto: tredicesima giornata, risultati e classifica. A febbraio il round scudetto OA Sport

A1 maschile. Live la tredicesima giornata FIN - Federazione Italiana Nuoto

Pallanuoto: tredicesima giornata, risultati e classifica. A febbraio il round scudetto

Tredicesima giornata per il campionato di A1 di pallanuoto maschile che adesso va in archivio, almeno per un paio di mesi lasciando spazio alla pausa invernale e alle nazionali. Al ritorno, nel mese d ...

Pallanuoto, CN Posillipo-Spazio RN Camogli 12-11, Brancaccio: “Abbiamo dimostrato grande carattere”

Vittoria sofferta ma preziosa per il C.N.Posillipo che supera il Camogli per 12-11 nella sfida valevole per la tredicesima giornata del Campionato di Serie A1. Decisivo il rigore di Cuccovillo, autore ...