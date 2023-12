Pallanuoto | Check-Up Rari Nantes Salerno-Rari Nantes Savona | 15-8

(Di martedì 12 dicembre 2023)maschile di Serie A1 della-Upcontro la. La gara è terminata 15-8. Si è svolta presso la Piscina Olimpica C. Zanelli dila tredicesima giornata del campionato dimaschile di Serie A1 della-Upcontro la. La gara è

Rari Nantes Savona. Domani torna il campionato, alle 15:00 arriva Salerno

... nella piscina "Zanelli" di Savona, con il- Up R. N. Salerno nell'incontro valevole per la 13giornata della Regular Season del Campionato di Serie A 1 maschile di2023/2024. L'...

Pallanuoto Serie A1, Check - Up Rari Nantes Salerno - De Akker Bologna: 11 - 13 Virgilio

Pallanuoto: anticipi per la dodicesima giornata, tutto facile per l'RN Savona OA Sport

Pallanuoto: tredicesima giornata, risultati e classifica. A febbraio il round scudetto

Tredicesima giornata per il campionato di A1 di pallanuoto maschile che adesso va in archivio, almeno per un paio di mesi lasciando spazio alla pausa invernale e alle nazionali. Al ritorno, nel mese d ...

Pallanuoto, impegno infrasettimanale per Rari Nantes Savona: alla Zanelli arriva Salerno

Savona. Martedì 12 dicembre alle ore 15.00, la BPER Rari Nantes Savona torna in vasca, nella piscina “Zanelli” di Savona, con il Check-Up R.N. Salerno nell’incontro valevole per la 13^ giornata della ...