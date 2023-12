Palasport a Salerno | Tommasetti | “Sperpero di denaro per la grande incompiuta”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 12 dicembre 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Asi continuano a pagare compensi per un’opera che non ha mai visto la luce”. Lo sottolinea, consigliere regionale della Campania della Lega. La vicenda è quella del palazzetto dello sport mai completato che ha visto il Comune siglare una transazione con il direttore dei lavori del primo appalto. “Siamo al paradosso – afferma– Ilè un progetto che risale al 2005 e non si è mai concretizzato, se non in una sorta di ecomostro, simbolo di inefficienza e, che alla collettività non ha portato nulla di utile. Eppure, a distanza di quasi vent’anni, il Comune continua a pagare compensi a seguito di contenziosi. Ricordo che si tratta di soldi dei contribuenti sborsati per un’opera che non esiste”. Il consigliere regionale precisa: ...