Padova | 5 anni di Daspo per l’uomo che insultò l’arbitra | «Devi fare la fine di quella di Vigonovo»

(Di martedì 12 dicembre 2023) Il questore diMarco Odorisio ha emesso unnei confronti del 50enne che ha insultato un’arbitra augurandole diladi Giulia Cecchettin durante una partita di basket. Il 50enne residente a Camposampietro se l’era presa con la 17enne dandole della prostituta in più occasioni. Poi le ha detto: «la stessadidi». Il tutto è accaduto il 3 dicembre scorso durante la partita di basket under 17 maschile Silver che si giocava tra Camin e Cittadella Brenta Gunners. Nell’occasione molti tifosi ospiti hanno rivolto insulti e offese al. Dopo la querela del padre della ragazza è stato identificato il responsabile dell’invito al femminicidio. Che ora non potrà entrare ...