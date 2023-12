Ostia | spaccano i vetri di un istituto e rubano il materiale scolastico | arrestata coppia di ladri

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 12 dicembre 2023), 12 dicembre 2023 – Nel fine settimana appena trascorso, i carabinieri del Gruppo dihanno effettuato un servizio specifico di controllo su tutto il litorale di competenza, daLido aAntica, attuato con la predisposizione di posti controllo e blocco della circolazione stradale, finalizzato alla prevenzione ed al contrasto dei reati predatori, in materia di stupefacenti ed armi. Nel corso delle attività sono state controllate 283 persone, di cui sette sono finite in manette ed altre sette denunciate a piede libero, ed effettuati accertamenti su 178 veicoli e 5 esercizi commerciali.Lido Nello specifico, una 18enne è stata notata dai militari in via dei Fabbri Navali, in atteggiamento sospetto, ed è stata fermata per un controllo e trovata in possesso di 22 dosi tra hashish ...