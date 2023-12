Ostia | Il monito di Ferrara | “Una visione comune per non sprecare i 45 milioni”

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 12 dicembre 2023), 12 dicembre 2023- “Per lo sviluppo diarriveranno 45(leggi qui) bene, ma c’è una cosa da fare per evitare che vadano sprecati”. Così in una nota il rappresentante al consiglio nazionale M5S per la circoscrizione Centro Italia e Vicepresidente dell’Assemblea Capitolina, Paolo. Continua: “Per investire bene questi soldi serve una, un progetto unitario che abbia chiaro cosa deve diventare il Mare di Roma nel medio-lungo periodo. Ma attenzione: nel ‘Mare di Roma’ dobbiamo includere anche il suo entroterra, perché sono due realtà inestricabili e nessuna deve lasciare indietro l’altra. Per trovare lache cerchiamo serve il dialogo: non solo tra maggioranza e opposizione, ma anche con le tante ...