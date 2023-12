Osimhen torna sul caso Tik Tok | “È stato uno stupido errore” | risposta a sorpresa su De Laurentiis

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 12 dicembre 2023) Il bel discorso di Victordopo la vittoria del Pallone d’Oro Africano, con ringraziamenti particolari. Un premio importante per Victor, il qualche ha ufficialmente vinto il Pallone d’Oro africano 2023. Presente a Marrakech, in Marocco, l’attaccante del Napoli ha ritirato il prestigioso premio della CAF come giocatore dell’anno. Il periodo preso in considerazione per l’assegnazione del premio è quello che va da novembre 2022 a settembre 2023, ovvero proprio il periodo in cuiha dato il meglio di sé in maglia azzurro, facendo incetta di premi in Serie A. Non solo il Pallone d’Oro africano, tutti i premi vinti daLo scudetto con il Napoli èsolo l’apice dei premi conquistati. Ricordiamo cheha anche vinto il titolo di capocannoniere dello ...