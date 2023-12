Osimhen sfida Drogba | Eto’o e gli altri big | chi è il Pallone d’Oro africano più forte di tutti i tempi? VOTA QUI | Primapagina

Leggi su justcalcio

(Di martedì 12 dicembre 2023) 2023-12-12 13:15:00 Tiene banco in queste ore quanto riporta CM.com: Victor, attaccante del Napoli, è stato nominato giocatoredell’anno ai CAF Awards 2023, il ‘‘. Il nigeriano ha preceduto glifinalisti, Hakimi e Salah, e con il suo trionfo il premio torna in Nigeria 24 anni dopo l’ultima volta, quando vinse Nwankwo Kanu.è il quarto nigeriano di sempre a conseguire questo premio. Grazie al trionfo del suo centravanti, il Napoli diventa il quarto club italiano a poter vantare in rosa undopo Inter (e Kanu), Milan (Weah) e Parma (Mboma)., 24 anni, è al primo successo nel ...