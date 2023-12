Osimhen | la promessa ai compagni dopo il Pallone d’Oro africano | “Farò tre gol al Braga

(Di martedì 12 dicembre 2023)la vittoria delVictormette nel mirino il, e manda un messaggio a tutti idel Napoli:tre gol”. Victor, attaccante del Napoli e vincitore del2023, ha fatto unaai suoidi squadra nella chat di gruppo: “Vedrete,anche tre gol contro il”. Il nigeriano si prepara alla sfida decisiva di Champions League, in cui il Napoli si gioca la qualificazione agli ottavi di finale.2023 Victor...

Napoli - Braga non può che essere anche la sua partita: vale per gli ottavi ma anche per la promessa che ha fatto a Mazzarri quando ha chiesto il permesso di assentarsi nel giorno di vigilia

Il Pallone d'oro è un punto d'orgoglio per Osimhen che ha cominciato a giocare a calcio nelle strade sterrate della discarica di Lagos

Victor Osimhen, l'attaccante del Napoli, è stato eletto miglior giocatore africano del 2023. Il giocatore nigeriano è rientrato a Napoli dopo la premiazione e si è allenato regolarmente, nonostante l'