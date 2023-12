Osimhen ieri mattina si è allenato a Marrakech Corsera

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 12 dicembre 2023)si è. Lo scrive il Corriere della Sera con Monica Scozzafava. Victore poi tutti gli altri.in Marocco a coronare un sogno, stasera al Maradona per la sfida di Champions col Braga; dal palco, luccicante, del Pallone d’oro africano, al campo dove invece il prestigio per sé e per il Napoli va ritrovato. Ruota sempre tutto attorno a lui, capocannoniere nella stagione dello scudetto, oggi leone ingabbiato dal recente infortunio e dai risultati non entusiasmanti della sua squadra. Toccata e fuga, dunque, a(si èlì inta): il tempo di sentirsi il più forte, sbaragliare la concorrenza (Hakimi e Salah), e rimettersi a far gol ...