Osimhen ha vinto il Pallone d’oro africano

(Di martedì 12 dicembre 2023) Pubblicato il 12 Dicembre, 2023 Ildell’Africa 2023 è statoda Victor, l’attaccante in forza al Napoli e alla squadra nazionale nigeriana. Questo riconoscimento, assegnato annualmente dalla Caf (Confederazione Calcistica Africana), è destinato al miglior giocatore del continente. Al momento di ritirare il premio,ha esordito con gratitudine: “Ringrazio tutti e benedico Dio”. I due altri concorrenti per il prestigioso riconoscimento erano Mohamed Salah, il prolifico attaccante del Liverpool, e Achraf Hakimi, velocissimo esterno del Paris SG.

