Osimhen da brividi | la sua lettera per la vittoria del Pallone d’Oro africano

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 12 dicembre 2023) Victorha vinto nel corso della serata di ieri il: la sua dedica per lasui social è daha vinto nella serata di ieri il, battendo i suoi due concorrenti Salah e Hakimi. Il calciatore incorona così con un trionfo prestigioso, arrivato dopo un’annata da capocannoniere della Serie A con Scudetto in allegato. Il nigeriano ha espresso tutte le sue emozioni per questacon un post sui social in cui ha raccontato un po’ tutta la sua storia, ripercorrendone le varie tappe.si racconta sui social L’attaccante parte con un’introduzione struggente: Da giovane ragazzo che veniva dalle strade di ...