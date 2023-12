Osimhen chiude il caso Tik Tok | 'Uno stupido errore Napoli non mi ha trattato male'

(Di martedì 12 dicembre 2023) Più di due mesi fa in casascoppiava ilTik Tok che veda coinvolto in prima persona Victor. Al centravanti nigeriano...

Ieri seraè stato premiato a Marrakech ricevendo il Pallone d'Oro africano e ha preso parola ritornando proprio su quest'episodio: 'Devo correggere una notizia. Non sono stato trattato male ...

Più di due mesi fa in casa Napoli scoppiava il caso Tik Tok che veda coinvolto in prima persona Victor Osimhen. Al centravanti nigeriano non è andato giù un video ironico che è stato fatto dal club ne ...