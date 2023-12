Oroscopo Paolo Fox mercoledì 13 Dicembre 2023 | Bilancia saggio

Leggi su zon

(Di martedì 12 dicembre 2023) L’diFox per oggi,13Ariete Giornata positiva. Devi valutare future collaborazioni. Novità in amore, sei nuovamente rampante. Toro È possibile qualche malessere di origine psicosomatica. Un ripensamento in amore resta possibile. Gemelli Sei tu che devi ravvivare la tua esistenza: da troppo tempo frequenti sempre le stesse persone e questo è un male. Cancro Intenso il desiderio d’amore. Puoi esercitare il tuo fascino magnetico, ora è possibile scegliere, innovare e amare. Leone Dipende dalla persona che sta al tuo fianco, ma in amore da qualche tempo ci sono dubbi. In casa problemi da risolvere. Vergine Giornata che ti rende nervoso. Sfogarti può essere una soluzione, ma non devi passare dalla parte del torto.Nuova ...