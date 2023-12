Oroscopo Paolo Fox 13 dicembre 2023 | malesseri per Toro | Acquario agitati

Leggi su ultimora.news

(Di martedì 12 dicembre 2023) Cosa prevede l'diFox per mercoledì 13? Siamo nel pieno del periodo più festivo e colorato dell'anno e in questa giornata si celebrerà Santa Lucia. Il celebre astrologo italiano è pronto a fornire la sua guida per trarre il meglio da queste 24 ore che si svilupperanno sotto il transito della Luna in Capricorno. Vediamo le previsioni astrologiche diFox di mercoledì 13, ricordando di osservare anche il proprio ascendente al fine di ottenere unaccurato.13Fox: Ariete,, Gemelli Ariete – Aspettatevi 24 ore positive, in cui saprete valutare le future collaborazioni. In amore è prevista una novità: ...