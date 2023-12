Origini | toh | il sovranismo fa bene a Rai 1 | attenzione a queste cifre

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 12 dicembre 2023) Vi proponiamo "Tele...raccomando", il programma di Klaus David dedicato al piccolo schermo CHI SALE () Specializzata nell'ignorare qualsiasi forma di trend sociale che contraddica la sua base ideologico-culturale, l'armata dei radical chic ignora alcuni fenomeni televisivi sui quali si dovrebbe spendere invece qualche riflessione. L'ennesimo spunto ci arriva dal programma(un termine che già farebbe rabbrividire gli ultimi scampoli delle internazionali socialiste: le ZTL) che sabato scorso in onda su Rai 1 in replica verso mezzogiorno secondo i dati di OmnicomMediaGroup ha totalizzato uno share record del 15 % (per una replica poi ). Di per sé colpisce i pubblicitari che un format così particolare, dedicato alla storia più profonda e affascinante dell'Italia, possa addirittura “battere” - in una sorta di virtuale duello a distanza - ...